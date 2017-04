Witte Huis: Duterte nodig voor coalitie tegen Noord-Korea

Een bondgenootschap met de omstreden Filipijnse president Duterte is nodig vanwege de dreiging van Noord-Korea. Dat zegt het Witte Huis als onderbouwing van Trumps besluit Duterte uit te nodigen in Washington.

"Het betekent niet dat mensenrechten onbelangrijk zijn", zegt stafchef Reince Priebus tegen nieuwszender ABC. "Het betekent dat het probleem vanuit Noord-Korea zo ernstig is, dat we op een zeker niveau moeten samenwerken met zo veel mogelijk partners in de regio."

De president van de Zuidoost-Aziatische eilandengroep ligt internationaal onder vuur vanwege de drugsoorlog in zijn land. Duizenden mensen zijn gedood op verdenking van het dealen of gebruiken van verdovende middelen.

Trump nodigde Duterte dit weekend in een "heel vriendelijk" telefoongesprek uit op bezoek te komen in de VS. Hij deed dat na afloop van de top van Aziatische landen, Asean, waarvan Duterte gastheer was. Het is volgens het Witte Huis nodig om samen een blok te vormen tegen de rakettesten en atoomproeven door het communistisch regime in Noord-Korea. Er is nog geen datum voor Duterte's bezoek.

Hoerenzoon

De Aziƫ-directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt het een verschrikkelijk signaal dat het Witte Huis een man uitnodigt die opschept over het doden van zijn eigen burgers. Volgens Sifton is Trump moreel medeverantwoordelijk voor toekomstige buitengerechtelijke executies in de Filipijnen. "Hoewel zijn persoonlijkheid zich daar niet voor leent, moet Trump zich schamen."

Voormalig president Obama zegde vorig jaar september nog een ontmoeting met Duterte af. Dat was kort nadat de Filipijnse president Obama onder meer een "hoerenzoon" noemde. Sinds Trump president is, zijn de betrekkingen tussen de twee landen verbeterd.