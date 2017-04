Nederland had vorig jaar een handelsoverschot van 52 miljard

Het Nederlandse handelsoverschot is vorig jaar gegroeid naar 52 miljard euro, meldt het CBS. Dat betekent dat er voor 52 miljard meer goederen werden geĆ«xporteerd dan geĆÆmporteerd. In 2015 was het handelsoverschot 44 miljard.

Het CBS zegt er wel bij dat het overschot zo'n 20 miljard lager uitkomt als je de wederuitvoer niet meetelt. Daarbij gaat het om goederen die Nederland uit het buitenland importeert, eventueel licht bewerkt en vervolgens weer exporteert.

Tablets

Aan wederexport verdient Nederland veel minder dan aan gewone export. De export van producten van Nederlandse makelij levert Nederland gemiddeld 57 cent per euro exportwaarde op, bij wederuitvoer is dat gemiddeld 11 cent per euro.

Het gaat dan bijvoorbeeld om tablets en smartphones die via de Rotterdamse haven Nederland binnenkomen en vervolgens in Duitsland of Frankrijk terechtkomen.

Chipmachines

Het netto handelsoverschot, dus zonder die wederuitvoer, is in tien jaar tijd flink gegroeid; van 18 miljard in 2006 tot 32 miljard in 2016. Die groei kwam onder meer doordat Nederlandse boeren meer voedsel exporteerden en ASML uit Veldhoven meer en duurdere chipmachines verkocht.