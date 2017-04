Fors minder werkdagen verloren door stakingen

Er is vorig jaar ruim 60 procent minder gestaakt dan in 2015. Tijdens de 25 stakingen die er waren, gingen er in totaal 19.000 werkdagen verloren, meldt het CBS. Dat is het aantal werknemers dat aan stakingen meedeed maal het aantal dagen dat ze staakten.

In de industrie en in het vervoer werd het meest gestaakt. Verreweg de meeste stakingen werden uitgeroepen door vakbonden. Bij vijftien stakingen ging het om ontslagdreiging, verplaatsing van werk of een sociaal plan. Bij zes ging het om een cao-conflict en bij vier uitsluitend om loon- en werktijdkwesties.

In 2015 gingen er nog zo'n 47.000 werkdagen verloren door stakingen. Sinds 1999 werd er maar in vier jaar minder gestaakt dan vorig jaar.

In 2012 was er een hoge piek in het aantal stakingsdagen. Toen werd er langdurig gestaakt door schoonmakers. In 2008 werd er veel gestaakt in het openbaar vervoer. De piek in 2002 kwam door stakingen in de bouwsector.