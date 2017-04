Noodweer eist levens in zuiden en middenwesten van VS

Bij tornado's en overstromingen in het zuiden en middenwesten van de VS zijn zeker tien doden gevallen. Het dodental loopt vermoedelijk nog op, er wordt nog gezocht naar vermisten.

In het oosten van Texas raasden meerdere tornado's over een aantal kleinere plaatsen. Zeker vier mensen zijn omgekomen. Het gebied dat is getroffen, is een strook van meer dan vijftig kilometer lang en 25 kilometer breed. Veel huizen zijn verwoest.

In Arkansas kwamen zeker drie mensen om het leven bij overstromingen, onder wie een meisje van 10 jaar. Reddingwerkers zijn in de staat nog op zoek naar een jongen van 4 en een meisje van achttien maanden die in een auto van een brug werden meegesleurd door het water. Verder kwam in de staat een brandweerman om het leven in een storm.

Ook Missouri kreeg te maken met noodweer. Een automobiliste kwam om het leven door verdrinking. In Mississippi viel eveneens een dode.