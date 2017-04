Zwitser in Frankfurt opgepakt voor spionage

In Frankfurt is een Zwitser opgepakt op verdenking van spionage. Volgens de Duitse justitie werkte de 54-jarige man sinds 2012 voor de inlichtingendienst van een buitenlandse staat.

Er zijn berichten dat de man Duitse belastingonderzoekers bespioneerde, maar daarvan is geen bevestiging. De Zwitserse autoriteiten hebben bevestigd dat een landgenoot is opgepakt in Frankfurt, maar wilden er verder niet op ingaan.

Tegen de man was al in december een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij is afgelopen vrijdag opgepakt en vastgezet. Die dag zijn ook verscheidene huizen en bedrijfspanden in Frankfurt en omgeving doorzocht.

De Duitse belastingdienst heeft in het verleden cd-roms gekocht van klokkenluiders van Zwitserse banken, met daarop gegevens van Duitsers die belasting ontduiken. Tot onvrede van de Zwitsers, die het niet kies vinden om mensen te betalen om gegevens stelen van Zwitserse banken.