Wachten op de persoonlijkheid die het cynisme verdrijft

De afgelopen week werd gedomineerd door Henk ten Cate, Dick Advocaat en Hans van Breukelen. In de soap die zich afspeelt rond de zoektocht naar een nieuwe bondscoach vulden hun namen dagelijks de headlines op tv, radio en in de kranten.

Inmiddels is duidelijk dat er een streep is gezet door de naam van Ten Cate en dat de aanstelling van Advocaat een kwestie van tijd is. Dat het een roerige week was, mag daarom een understatement heten.

"Advocaat heeft altijd de gedachte gehad dat hij de enige optie was. En de partij Ten Cate had ook heel sterk het gevoel dat hij de eerste kandidaat was. Daar zit wel wat verwarring", aldus Vermeulen.

'Het cynisme is groot'

Ook andere namen passeerden sinds het ontslag van Danny Blind de revue, maar trainers als Erik ten Hag zijn volgens de analisten van Studio Voetbal nog te onervaren. "Het cynisme is groot in het land", aldus Jansma. "We hebben een sterk iemand nodig, die gepokt en gemazeld is. Een persoonlijkheid, die bijvoorbeeld ook bestand is tegen de media."