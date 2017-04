'Twee kansen, twee goals, Vitesse is Ricky voor altijd dankbaar'

Heeft Fraser wel kunnen genieten van de finale? "Ja, dat had ik me ook voorgenomen. Als speler kan dat niet, maar als trainer wel. Het hotel, de reis hiernaartoe en al die supporters in de Kuip, allemaal top", aldus de coach, die als speler van Feyenoord vier keer de beker won.

Theo Bos

In Rotterdam viel ook regelmatig de naam van 'Mister Vitesse' Theo Bos, die in 2013 overleed. Ook Fraser dacht aan hem. "Ja. Ook omdat hij me op de trainerscursus veel heeft geholpen. Hij was een van de beteren in de groep."