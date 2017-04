AZ-aanvoerder Ron Vlaar: ik ben hier doodziek van

AZ-aanvoerder Ron Vlaar wond er na de nederlaag in de bekerfinale tegen AZ geen doekjes om. "Ik ben hier doodziek van. Je wilt aan de andere kant staan. Nu moeten we onszelf bij elkaar rapen."

Vlaar vond dat AZ goed begon. "In de eerste helft hadden we het kunnen beslissen", doelde hij op de kansen die zijn ploeg kreeg. Maar na de rust ging alles fout wat er fout kon gaan. "We hadden de tweede bal niet meer. De ruimtes werden steeds groter. Onze batterij raakte steeds verder leeg."

Spits Wout Weghorst keek huilend toe hoe de Vitesse-spelers de beker in ontvangst namen. "Hier hadden we alles op gezet. Dit is een enorme teleurstelling."

Ook Weghorst zag zijn ploeg gaandeweg de wedstrijd steeds verder wegzakken. "In de tweede helft miste ik de agressie en de beleving die we voor rust wel hadden. We kregen amper kansen meer. Dat was frustrerend. Nu moeten we ons concentreren op de play-offs, dat voelt heel raar."