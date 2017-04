Dit was het weekend: 100 dagen Trump en Vitesse wint KNVB-beker

Vermist Amerikaans meisje teruggevonden

In Zwolle is zaterdag een 16-jarig vermist Amerikaans meisje teruggevonden. Maggie Lee was in haar eigen land al vermist sinds 1 april. Haar moeder kwam vorige week flyeren in Den Haag omdat ze vermoedde dat haar dochter naar die stad was gegaan. Ze dacht dat Maggie iemand in Den Haag had leren kennen via internet en verliefd was geworden.

Gisteren dook het meisje op bij het station in Zwolle. Ze werd ter plekke aangehouden. Gebleken was dat ze op het paspoort van een ander naar Nederland was gekomen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Maggie is weer herenigd met haar moeder.