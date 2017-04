VS: in drie jaar 352 burgerdoden door luchtaanvallen tegen IS

De luchtaanvallen in Irak en Syriƫ door de coalitie onder leiding van de VS hebben sinds het begin van de operatie in 2014 het leven gekost aan ten minste 352 burgers. Dat is bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Defensie. 42 andere meldingen van burgerslachtoffers worden nog onderzocht.

Het door de VS genoemde aantal is ver onder dat van observatiegroeperingen als Airwars.org. Die zegt dat er sinds het uitbreken van de strijd al minimaal 3100 burgerdoden zijn gevallen.

Het Pentagon zegt in een verklaring het "onbedoelde verlies" van burgerlevens te betreuren.