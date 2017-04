Schippers zet fit en fris de koers uit naar WK in Londen

Schippers heeft de voorbije maanden met haar nieuwe hoofdcoach Reina Reider aan haar 100 en 200 meter gesleuteld.

De WK estafette op de Bahama's was voor Schippers een ideaal tussenstation in aanloop naar het nieuwe outdoorseizoen. Schippers eindigde met Oranje als vierde op het toernooi. "Ik vind het heel leuk om met een team te lopen, maar de 100 en 200 meter blijft het belangrijkste."

Fitter

Schippers heeft naar eigen zeggen in het voorseizoen veel geïnvesteerd in het vergroten van haar spierkracht. "Ik heb veel aan mijn start gewerkt, maar ik ben nu vooral fitter. Ik heb het gevoel dat ik veel meer aankan,"

"Ik maak meer gebruik van de fysiotherapeut dan voorheen. Het zijn allemaal details, zoals extra krachttraining."

'Coole meid'

Schippers' concurrent Thompson was eveneens aanwezig op de Bahama's. De Jamaicaanse liet weten uit te kijken naar een nieuwe strijd met de Nederlandse. "We spreken elkaar niet veel, maar Dafne is een coole meid. We dwingen elkaar tot het uiterste", sprak Thompson.

Diamond League

De 24-jarige Utrechtse doet komende vrijdag (5 mei) in Doha mee aan de eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen. Ze komt dan in actie op de 100 meter.