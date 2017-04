Sliedrecht zet in Friesland grote stap richting landstitel

De volleybalsters van Sliedrecht zijn hard op weg naar hun derde landstitel. De formatie van coach Matt van Wezel won in Friesland de eerste finalewedstrijd tegen Sneek met 3-1 (25-14, 25-23, 15-25, 25-22) en kan komende zaterdag in eigen huis de titel veiligstellen.

Sneek pakte in 2015 en 2016 de titel en was dit seizoen in de bekerfinale te sterk voor Sliedrecht. In de competitie was Sliedrecht duidelijk de sterkste en dat was ook vandaag het geval.