Chinese ouders sluiten hun 'bezeten' zoon 30 jaar op

Een man van 39 jaar is in China bevrijd door de hulpdiensten nadat hij dertig jaar lang opgesloten had gezeten in een kamer bij zijn ouders. Die dachten dat hij bezeten was door geesten.

Volgens zijn ouders werd hij als kleine jongen ontvoerd en vertoonde hij sindsdien vreemd gedrag, schrijven Chinese media. Hij zou op straat hebben gezworven en eten hebben gestolen van de buren. Toen hij 9 was, besloten zijn ouders dat het beter was om hem op te sluiten.

Donkere, vochtige kamer

Dertig jaar lang zat de Chinees opgesloten in een donkere, vochtige kamer in het huis van zijn ouders in de stad Beihai. Hij werd onlangs ontdekt toen hij uit een gebarricadeerd raampje schreeuwde naar voorbijgangers.

De man was extreem dun, bleek en totaal verward. De hulpdiensten hebben hem bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een Chinese krant heeft het ziekenhuis geconcludeerd dat hij niet door geesten bezeten is, maar lijdt aan een psychiatrische aandoening.

China kent plattelandsgebieden waar de moderne geneeskunde nog niet is doorgedrongen. Zijn ouders zeiden tegen de krant dat ze wel goed voor hem zorgden, maar dat ze niet wisten wat ze anders met hem moesten doen.