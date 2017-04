Rijkswaterstaat waarschuwt voor nieuwe situatie A1 bij Muiderberg

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor de nieuwe wegindeling op de A1 bij het knooppunt Muiderberg. Die gaat morgenochtend in, na een weekend van uitgebreide wegwerkzaamheden.

Verkeer vanuit Amsterdam richting Almere (A6) moet vanaf 05.00 uur links aanhouden, waar dat nu nog rechts is. Het verkeer richting Amersfoort (A1) moet voortaan niet meer links, maar rechts blijven rijden.

Volgens de wegbeheerder kan verkeer van de A1 naar de A6 richting Almere door de aanleg van een ruimere verbindingsboog en de aangepaste wegindeling beter en met een hogere snelheid doorrijden. "Dat verbetert de doorstroming", zegt een woordvoerder.

A6

Ook op de A6 verandert er vanaf morgenochtend iets. Wie vanuit Amsterdam richting Almere rijdt, kan gebruikmaken van een extra, derde rijstrook tussen Almere Havendreef en Almere Stad.

Tot Almere Havendreef zijn er vier rijstroken en tot nu toe ging de weg ineens over op twee stroken. De derde strook is nu aangelegd om de overgang van vier naar twee stroken, verderop op de A6, soepeler te maken. Omdat de rijstroken zijn versmald, is de maximumsnelheid wel verlaagd van 120 naar 100 kilometer per uur.