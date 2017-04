Van Breukelen: we gaan het allemaal uitleggen

De KNVB komt binnenkort met een uitleg waarom Henk ten Cate niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is geworden. Dat laat technisch directeur Hans van Breukelen weten. De KNVB is momenteel in onderhandeling met Dick Advocaat.

"Op het moment dat we een nieuwe bondscoach gaan presenteren gaan we het allemaal uitleggen", zei Van Breukelen bij aankomst bij De Kuip. De technisch directeur van de KNVB is aanwezig bij de bekerfinale AZ-Vitesse.