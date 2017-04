Dochter van wethouder Molenbeek verdachte in terrorisme-onderzoek

De 20-jarige dochter van een wethouder in het Belgische Molenbeek is aangemerkt als verdachte in een terreuronderzoek. Ze zou een rol hebben gespeeld in een terroristische groep waarvan veel leden naar Syrië zijn gereisd. Dat melden Belgische media.

De Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek kwam na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs veelvuldig in het nieuws. Zeker drie van de acht daders van de aanslagen woonden er.

Liefdesrelatie

De wethouder van Sport, Ahmed El Khannouss, zegt dat zijn dochter Inès nooit radicale ideeën heeft gehad en dat ze het slachtoffer is van een verkeerde liefdesrelatie.

De man met wie zij een relatie had, hield "zijn daden en ideeën voor haar verborgen", schrijft El Khannouss in een persbericht. Inès heeft zich volgens hem altijd uitgesproken tegen radicalisering. "Ze praktiseert de gematigde islam."

De dochter is vrij onder voorwaarden. Haar dossier is doorgestuurd naar een rechtbank.