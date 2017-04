Weerwaarschuwing in groot deel van Frankrijk

De Franse weerkundige dienst Météo-France heeft een waarschuwing afgegeven voor het westen van het land vanwege onweersbuien met windstoten en regen. De waarschuwing, code oranje, geldt tussen 14.00 uur en 23.00 uur in 22 departementen.

Vooral in het zuidwesten van het land worden zware regenval en harde windstoten verwacht. De weerdienst verwacht windsnelheden tot meer dan 100 kilometer per uur. Ook kan er hagel vallen.

In de loop van de middag zal de regen zich richting de Seine verplaatsen, om in de avond Normandië en Île-de-France te bereiken. De waarschuwing geldt in onder meer Aveyron, Charente, Dordogne en Gironde.

In Frankrijk hebben veel mensen een lang weekend vrij in verband met de Dag van de Arbeid, morgen. Omdat het meivakantie is, zijn ook veel Nederlanders in Frankrijk.