Vanderlyde geniet en hoopt op revolutie in bokswereld

'Gevecht van de eeuw'

Ook wereldwijd groeit de aandacht. Anderhalf jaar geleden werd het gevecht tussen Floyd Mayweather jr. en Manny Pacquiao nog gepresenteerd als 'het gevecht van de eeuw'. Miljoenen mensen zagen Mayweather winnen op punten.

"Maar die wedstrijd viel enorm tegen, was echt een teleurstelling", herinnert Vanderlyde zich. "Het gevecht van gister is niet zo groot aangekondigd en opgepompt, maar werd door beide boksers met hart en ziel gevoerd. Het was misschien wel voor het eerst in de historie dat beide boksers normaal gedrag vertoonden. Respectvol waren. Geen ruzies vooraf, maar op een menselijke manier een topprestatie leveren."

Om de opgaande lijn door te trekken is het volgens Vanderlyde belangrijk dat de tv-aandacht blijft. "De mensen in Nederland die besluiten om voor die uitzendingen te gaan, verdienen lof. Het is niet makkelijk om dat soort gevechten te krijgen en naar je toe te trekken."