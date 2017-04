NS-medewerker met de dood bedreigd

Een 19-jarige NS-medewerker is door een man met de dood bedreigd. Dat gebeurde in de internationale trein van Antwerpen naar Roosendaal. Een man van 34 zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt.

De cateringmedewerker werd in de trein aangestoten door de verdachte. Toen hij hem hierop aansprak, begon de man hem in het Engels uit te schelden en te bedreigen. De verdachte zei volgens het slachtoffer onder meer "I want to kill you" en "I have a gun".

Op het station van Roosendaal pakte de politie de verdachte op. Hij zit nog vast, schrijft Omroep Brabant. De NS-medewerker heeft aangifte tegen hem gedaan.