Brandweer heeft handen vol aan natuurbranden

In verschillende plaatsen in Nederland zijn natuurbranden uitgebroken. Locaties in Drenthe, Overijssel, Limburg en Noord-Holland zijn getroffen. In Overijssel wordt brandstichting vermoed, schrijft RTV Oost.

De meeste branden zijn onder controle, maar het vuur is nog niet gedoofd. In Noord-Holland, in de duinen in Overveen, zijn twee campings uit voorzorg ontruimd, schrijft NH Nieuws.

Wind

In de omgeving van het Overijsselse Denekamp bestrijdt de brandweer op verschillende plaatsen drie branden. Het vuur wordt door de harde wind steeds aangewakkerd.

De brandweer moest dit weekend vaker uitrukken voor natuurbranden in de buurt van Denekamp. Sinds gistermiddag is de brandweer aan een stuk door aan het blussen. Daarom heeft de politie volgens RTV Oost een sterk vermoeden dat de branden zijn aangestoken.