Leuker dan het Correspondents' Dinner: Not the Correspondents' Dinner

Ook was Bee uitgesproken kritisch over het beleid van CNN-baas Jeff Zucker, die volgens haar te veel inzet op nieuws als entertainment. "CNN heeft geweldige journalisten. Alsjeblieft Jeff, laat hen vrij. Wie weet vindt een van hen wel een manier om je omroep weer journalistiek te maken."

In een videobijdrage sprak de belangrijkste factchecker van The New Yorker (beroemd om zijn nauwkeurigheid) over de uitdaging feiten te controleren als de regering zegt over "alternatieve feiten" te beschikken. "We stelden Steve Bannon eens wat vragen en toen kregen we een lege e-mail terug. Dat was interessant."