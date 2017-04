Rechter wil sectie na 'slechte' executie Arkansas

Een federale rechter in de VS wil dat er sectie wordt verricht op het lichaam van een gevangene die donderdag in de staat Arkansas werd geëxecuteerd. De terechtstelling van de 38-jarige meervoudige moordenaar Kenneth Williams was volgens zijn advocaat "gruwelijk". Hij lag te schokken, te hoesten en te stuiptrekken nadat de dodelijke vloeistof was geïnjecteerd.

De rechter wil dat er ook bloed- en huidmonsters van Williams lichaam worden genomen.

De advocaat van Williams en de American Civil Liberties Union hadden om het onderzoek gevraagd. Ze willen weten of de executie is geëindigd in een marteldood. De verklaring van gouverneur Asa Hutchinson dat het schokken een onwillekeurige spiertrekking was, deed de advocaat af als vergoelijking.

Buiten kennis

Het middel midazolam leidt ertoe dat de veroordeelde buiten kennis raakt voordat de dodelijke middelen hun werk doen. Critici zeggen dat het niet altijd goed werkt, waardoor onnodig lijden wordt veroorzaakt.

Williams was de laatste van vier terdoodveroordeelden die afgelopen week werden geëxecuteerd. Het was voor het eerst sinds 2005 dat de doodstraf in Arkansas werd voltrokken. De vonnissen werden zo snel achter elkaar voltrokken omdat de houdbaarheidsdatum van het middel in zicht kwam.

Vier anderen die ook op de lijst voor deze maand stonden, hebben uitstel afgedwongen.