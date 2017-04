Veilinghuis Amersfoort: verkochte Tesla's in vlammen opgegaan

Bij de brand gistermiddag in de hal van veilinghuis BVA Auctions in Amersfoort zijn ongeveer honderd auto's in vlammen opgegaan. Twintig scooters en een onbekend aantal autobanden gingen ook verloren.

Volgens de eigenaar van het veilinghuis, Herberth Samsom, stonden er enkele Tesla's die al verkocht waren bij. Samsom zei tegen de regionale omroep RTV Utrecht dat er nog geen oorzaak voor de brand is gevonden. "Er was door het systeem rook geconstateerd. We konden op de camera's niet zien waar het vuur begon, maar het was in ieder geval niet bij de auto's."

Goederen in de andere hallen van het bedrijf zijn mogelijk ook beschadigd geraakt. Samsom: "Er is natuurlijk enorm veel rook en roetschade."