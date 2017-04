Astana eert Scarponi; geen negende renner in Giro

"Michele zou onze leider zijn de komende weken. Daarom hebben we besloten om zijn wedstrijdnummer niet in te vullen", zegt ploegbaas Aleksander Vinokoerov in een reactie. "We zullen iedere dag rijden met Michele in onze gedachten, strijdend en lachend zoals hij het ons leerde."

"Dit is voor ons de enige juiste beslissing en ik denk dat de Giro-organisatie en de hele wielerwereld begrip zal hebben voor dit besluit", aldus Vinokoerov. De Giro d'Italia begint aanstaande vrijdag met een etappe op het Italiaanse eiland Sardinië.