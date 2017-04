Max Verstappen mag in Spa Stoffels oranje auto lenen

Je eerste volledige seizoen in de Formule 1 is tot nu toe een drama. De auto is traag en onbetrouwbaar. Heb je je al neergelegd bij een mislukt jaar?

"Nee, maar het is heavy. McLaren-Honda verheugde zich na twee moeilijke jaren echt op dit seizoen, maar we maken weer een valse start. Alles wees erop dat we een sprong zouden maken. Helaas is de realiteit anders: zelfs de middenmoot is ver weg. We moeten geduld hebben. Het heeft op dit moment weinig zin doelen te stellen. Ik moet proberen positief te blijven en er iets van proberen te maken."

Vorig seizoen debuteerde je plotseling in Bahrein vanwege een blessure van Fernando Alonso. Je verving hem eenmalig en scoorde meteen een WK-punt. Durf je nog te dromen van punten of zelfs een podium?

"Voorlopig gaan we dat op eigen kracht niet redden. Ik hoop dat we op een dag de beloning krijgen en weer kunnen vechten voor zeges. Vroeg of laat komt het goed en valt alles op z'n plek, daar ben ik van overtuigd. Of dat dit jaar is? Dat durf ik echt niet te zeggen, maar ik vrees dat het te optimistisch is. Anderzijds: ik richt mijn blik nog niet op 2018. Daarvoor is het nog te vroeg."