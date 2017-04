De sport van zondag bij de NOS

Eerder op de dag doet de NOS rechtstreeks verslag van de eerste wedstrijd om het volleybal-landskampioen tussen Lycurgus en Orion. Het duel wordt vanaf 15.00 uur uitgezonden op NPO 1 en NOS.nl.

In de hockeycompetitie is het in de voorlaatste speelronde de vraag welke ploegen als laatste de play-offs gaan halen. Bij de vrouwen zijn Den Bosch, SCHC en Amsterdam al zeker van de strijd om de landstitel.

Amsterdam-Kampong

Laren, Oranje-Rood en Kampong strijden nog om het laatste ticket. Die laatste ploeg speelt uit bij Amsterdam. Die wedstrijd is gedeeltelijk te zien in de uitzending van Studio Sport die om 13.10 uur begint op NPO 1 en NOS.nl.

In die uitzending ook aandacht voor de mannen van Amsterdam, die in eigen huis aantreden tegen Oranje-Rood. De thuisploeg is al zeker van de play-offs, de club uit Eindhoven nog niet.

Kan Max Verstappen Ferrari en Mercedes bijhouden tijdens de Grand Prix van Rusland in Sotsji? Via een liveblog op NOS.nl en NOS-app is de race op de voet te volgen. Een samenvatting van de GP en analyse met Jan Lammers volgt in de reguliere Studio Sport-uitzending vanaf 19.00 uur.

Studio Voetbal

Er is deze week is weer genoeg gebeurd in de voetbalwereld met de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor Oranje en de KNVB-bekerfinale. In Studio Voetbal komt alles voorbij vanaf 22.15 uur op NPO 1 en NOS.nl. Pierre van Hooijdonk, Regi Blinker, Arno Vermeulen en Kees Jansma zijn de tafelheren.