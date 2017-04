Verwarde man dreigt in Hoorn met gasexplosie

In Hoorn zijn vanochtend vroeg de bewoners van 24 woningen geƫvacueerd nadat een verwarde man in zijn huis het gas had opengezet. Hij belde tegen 05.00 uur de hulpdiensten en dreigde met een gasexplosie. Daarop is besloten om de omwonenden te wekken en naar buiten te halen.

De brandweer heeft de gaskraan dichtgedraaid en het huis geventileerd. Na ongeveer een uur konden de omwonenden terug naar huis. De verwarde persoon is overgedragen aan de politie.

Gisteravond dreigde in Kerkrade ook al een verward persoon met een gasexplosie in zijn huis. Anders dan in Hoorn was daar geen direct gevaar. Agenten hebben de man wel aangehouden.