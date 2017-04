Trump afwezig bij Correspondents' Dinner: 'hij kan niet tegen een grapje'

"Meneer de president, de pers is geen nepnieuws", pleitte Bob Woodward, die in 1974 Richard Nixon ten val bracht met zijn berichtgeving over Watergate. "Net als politici maken we soms fouten of gaan we te ver. Als dat gebeurt, moeten we er open over zijn. Maar onze zoektocht naar waarheid is te goeder trouw."

"We kunnen de retoriek die de president gebruikt over ons en ons werk niet negeren", zei de voorzitter van de White House Correspondents' Association, Jeff Mason. "Persvrijheid is een bouwsteen van onze democratie. De media in twijfel trekken is gevaarlijk."