Paus ziet in Noren bemiddelaar tussen VS en Noord-Korea

Paus Franciscus wil dat een derde land gaat bemiddelen in de crisis tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Noorwegen zou dat kunnen doen, denkt de paus.

Hij vreest dat de relatie tussen de twee landen oververhit raakt, en dat dat tot een kernoorlog leidt waarbij een aanzienlijk deel van de mensheid vernietigd zal worden. De paus deed zijn uitlatingen in het vliegtuig op de terugreis na zijn bezoek aan Egypte.

Diplomatieke oplossing

"Noorwegen is altijd bereid om te helpen", aldus de paus. "Dat is er één, maar er zijn er vele. In elk geval is de enige weg de weg van onderhandeling, van een diplomatieke oplossing."

Noorwegen was in het verleden met stille diplomatie een van de bemiddelaars tussen Israël en de Palestijnen. Die gesprekken leidden in het begin van de jaren negentig tot de Oslo-akkoorden.

De paus zei verder dat de Verenigde Naties zijn leidende rol moet terugwinnen. Die is volgens Franciscus verwaterd.