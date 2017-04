Duizenden Amerikanen op de been tegen Trumps klimaatplannen

In tientallen Amerikaanse steden hebben duizenden mensen meegedaan aan protesten tegen het klimaatbeleid van president Trump. In de hoofdstad Washington D.C. waren zo'n 15.000 betogers op de been, onder wie oud-vicepresident en klimaatactivist Al Gore en acteur Leonardo DiCaprio.

De klimaatmarsen vielen samen met de 100ste dag van Trump als president. Die is zelf niet in Washington, maar in Pennsylvania, waar hij een bijeenkomst houdt met zijn aanhangers.

Trump heeft klimaatverandering in het verleden een hoax genoemd. Hij wil beperkingen voor de mijn- en oliesector opheffen, en ook een einde maken aan restricties op de uitstoot van broeikasgassen. Verder denkt hij erover het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen. Het Environmental Protection Agency (EPA), de organisatie die zich bezighoudt met het klimaat en het milieu, wordt drastisch gekort. Er verdwijnen daardoor zo'n 3000 banen.

Ook in andere landen, waaronder in Nederland, waren er protesten tegen Trumps klimaatplannen in het kader van de People's March in Washington. In Amsterdam liepen vanmiddag enkele duizenden mensen een route door het centrum, beginnend en eindigend op het Museumplein.