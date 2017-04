Joshua behoudt wereldtitel na galavoorstelling met Klitsjko

In een kolkend Wembley in Londen heeft bokser Anthony Joshua zijn wereldtitel in het zwaargewicht (WBA, IBF, IBO) behouden. De 27-jarige Engelsman versloeg uitdager en voormalig kampioen Vladimir Klitsjko in een enerverende partij met knock-out in de elfde ronde.

Na vier ronden aftasten sloeg de vlam in Wembley in de pan. De Brit, olympisch kampioen in 2012 in Londen, nam het voortouw met enkele rake stoten die zijn opponent acht tellen en een wond boven het oog opleverden. De riposte van Klitsjko kwam nog in dezelfde ronde en een ronde later ging Joshua neer.

De publiekslieveling leek geslagen, maar kwam met elke ronde beter in de partij. In de elfde ronde maakte Joshua gehakt van Klitsjko, die drie keer neerging.