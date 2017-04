Asociale bestuurder tien keer over de kop bij Henrik-Ido-Ambacht

Een automobilist heeft tijdens een politieachtervolging twee lantaarnpalen geramd en is tien keer over de kop geslagen. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De auto is volledig uitgebrand.

De 40-jarige man uit Rotterdam reed met 180 kilometer per uur over de snelweg A15 vanuit Gorinchem en maakte bedreigende gebaren naar andere automobilisten. Een gewaarschuwde politiehelikopter volgde de capriolen van de automobilist al een tijdje.

Toen de man dat in de gaten kreeg, probeerde hij te vluchten via de afslag Henrik-Ido-Ambacht. Door de snelheid vloog de auto uit de bocht, ramde de lantaarnpalen, sloeg een tiental keer over de kop en vloog in brand, zegt de politie.

De automobilist klom uit de auto en probeerde verder te vluchten, maar agenten konden hem snel pakken. De Rotterdammer had volgens een politiewoordvoerder gedronken en is aangehouden.