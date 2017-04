Dit wilden jullie weten van onze weerman op Spitsbergen

Is het tij nog te keren? De belangrijkste factor bij de opwarming van de aarde is de CO2-uitstoot, legt Kuipers Munneke uit. "Voor een bepaalde hoeveelheid opwarming mag er niet meer dan een bepaalde hoeveelheid gigaton aan uitstoot zijn. En hoeveel dat precies is, weten we niet helemaal zeker, maar wel zeker is dat we al heel veel CO2 hebben uitgestoten. We hebben dus niet zo heel lang meer om er iets aan te doen." Zelf kan je er ook iets aan doen, zegt hij. "Want iedere gram CO2 die je minder uitstoot, helpt."

Hebben jullie al veel dieren gezien, wil een heel jonge kijker weten. "Eigenlijk niet", vertelt Bink, "op een paar eenden in de baai en een opgezette ijsbeer op het vliegveld na". Hoe het is met de ijsberenpopulatie na deze warme winter is ook nog niet bekend want de telling van de ijsberen is pas later dit jaar.

Hoewel de warm ingepakte weerman nog uren lijkt te kunnen doorvertellen, begint de hand van Martijn Bink steeds gevoellozer te worden en zo komt er een einde aan het vraaggesprek.