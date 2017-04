Windsurfer Kiran Badloe is dankzij een tweede plaats in de afsluitende medalrace bij wereldbekerwedstrijden in het Franse Hyères als derde geëindigd in het eindklassement. De Fransman Louis Giard won voor de Pool Piotr Myszka.

De wedstrijden in Hyères vormden voor Badloe een goede voorbereiding op de EK die over een week beginnen in Marseille. "Het was een lastige week", aldus Badloe. "Maar het ging steeds beter. Ik ben heel tevreden en blij."