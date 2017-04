Mladenovic is Sjarapova de baas

Maria Sjarapova is uitgeschakeld in de halve finales van het WTA-toernooi in Stuttgart. De kampioene van 2012, 2013 en 2014 verloor met 6-3, 5-7, 4-6 van Kristina Mladenovic, die deze week ook al van Angelique Kerber (1) won.

Mladenovic had zich de afgelopen tijd niet al te vleiend uitgelaten over de van een dopingschorsing teruggekeerde Russin en haalde haar gram op de baan. Sjarapova heerste in de eerste set, maar de Fran├žaise vond daarna steeds vaker het antwoord op de mokerslagen van de Russin.

In lange games werd om elk punt gevochten en Mladenovic kwam in set drie op 5-2. Sjarapova knokte zich naar 4-5, maar werd daarna opnieuw gebroken.