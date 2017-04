Bayern verovert vijfde titel op rij

Bayern München heeft voor de 27ste keer in totaal en voor de vijfde keer op rij de Duitse titel in de wacht gesleept. Door een 6-0 zege bij VfL Wolfsburg is de club van Arjen Robben drie rondes voor het einde niet meer in te halen.

Robben deed zelf ook een duit in het zakje door de 4-0 te verzorgen. Dat deed de buitenspeler op de voor hem karakteristieke wijze. Hij stak van rechts naar binnen en schoot met links raak in de korte hoek.