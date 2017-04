Nederlandse squashsters grijpen naast EK-medaille

De Nederlandse squashsters zijn op de EK voor landenteams in Helsinki naast het podium geƫindigd. Wales was in de kleine finale met 2-1 te sterk voor Oranje, dat vorig jaar Wales nog klopte in de strijd om het brons.

Milou van der Heijden verloor de eerste partij kansloos in drie games van Tesni Evans. Natalie Grinham, speler/coach, kwam daarna in actie tegen Deon Saffery. Ze moest het punt na een thriller van vijf games aan Saffery laten. Tessa ter Sluis redde in de slotpartij de Oranje-eer.

Engeland veroverde op het 40ste EK voor dames voor de 39ste keer de titel. In de finale werd voor het vierde jaar op rij Frankrijk verslagen (2-0).