'Orbán wil omstreden onderwijswet Hongarije aanpassen'

De Hongaarse premier Orbán is bereid om zijn omstreden onderwijswet aan te passen aan de Europese wetgeving. Volgens de Europese Volkspartij heeft hij dat toegezegd. Orbáns Fidesz-partij maakt deel uit van die fractie in het Europees Parlement, net als onder meer het CDA en de Duitse CDU.

In de wet staat dat onderwijsinstellingen die vanuit het buitenland worden gefinancierd moeten sluiten, tenzij ze ook in het land van herkomst actief zijn. Slachtoffer van de wet zou de Centraal-Europese Universiteit worden, opgericht en gefinancierd door de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros. In Hongarije wordt al weken betoogd tegen de wet, die deze maand werd bekrachtigd door Orbán.

Ook in Europa is er kritiek op de nieuwe wet. Volgens de Europese Commissie is die in strijd met het recht op academische vrijheid en vrije vestiging. Orbán heeft van de Commissie een maand gekregen om duidelijkheid te geven.

Anti-Europa

De Europese Volkspartij heeft Orbán ook duidelijk gemaakt niet gediend te zijn van de anti-Europaretoriek van zijn partij Fidesz in Hongarije. Daaronder valt bijvoorbeeld een 'Stop Brussel'-raadpleging in zijn land. "De constante aanvallen hebben een niveau bereikt dat we niet kunnen tolereren", staat in een persverklaring van de partij.