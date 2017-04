Podcast: het beste uit het Oog

Deze week stond het Oog ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander stil bij zijn geboortejaar, 1967. Het was onder meer het jaar van de Tweede Feministische Golf. Wilfried de Jong spreekt erover met Hedy d'Ancona, voormalig minister en oprichter van het tijdschrift Opzij. Er zijn volgens de feministe nog veel stappen te nemen. "Iemand als onze koningin had niet het lef 'ja' te zeggen op de vraag of ze een feminist is."