Brug kapot: Afsluitdijk richting Noord-Holland dicht

De Afsluitdijk (A7) van Friesland naar Noord-Holland is dicht. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door problemen met de noordbrug bij de Lorentzsluis bij Kornwerderzand. Die sluit niet helemaal goed meer. De weg is de andere kant op wel gewoon open.

Hoelang de problemen nog gaan duren is niet bekend. Een monteur is inmiddels aangekomen, maar wat het precieze probleem is kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen.

Volgens de Verkeersinformatiedienst kan verkeer beter omrijden via Flevoland over de A6 en de A1. Via de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt afgeraden, omdat daar een ongeluk is gebeurd.