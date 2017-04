Goed nieuws: hulp voor eenzame ouderen en een Algerijnse held

Ook in Griekenland is een mooi initiatief te zien: het Hope Refugee Team, een voetbalteam voor vluchtelingen. In vluchtelingenkamp Skaramanga wonen 3000 mensen in containerwoningen. Ze verveelden zich, zeker de jonge jongens, dus besloot Abdullah Sulleman een voetbalteam op te zetten.

De jonge spelers van dit team, de meeste zijn tussen de 18 en 25 jaar, speelden competitie in hun vaderland, sommigen op hoog niveau. Hun droom is spelen bij een Europese club.

"We hebben nog maar twee keer verloren", vertelt de 23-jarige Mohammad Omar Shurdji uit Damascus trots. "En meer dan twintig keer gewonnen", voegt Abdessadek Chahine toe, een lange Marokkaanse jongen uit Casablanca. De 25-jarige Mohamed Wael Sefi speelde bij een club in Aleppo voor hij zijn land moest verlaten. "Voetbal is alles, het is mijn leven", zegt hij.