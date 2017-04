Voor Verstappen dreigt eenzame race in Rusland

Het bleek toch anders te liggen. De eerste grands prix tonen aan dat de rode brigade het almachtige Mercedes nu echt in het vizier heeft. Na drie jaar Duitse dominantie lijkt het gat gedicht. Sterker nog: misschien is Ferrari zelfs iets sneller uit de startblokken.

Natuurlijk: Vettel had in de openingsrace een beetje mazzel. Hij won in Melbourne mede dankzij Max Verstappen. Lewis Hamilton zat na een vroege bandenstop klem achter de Nederlander, die nog naar binnen moest en veel langzamer was. “I can’t get past this guy”, verzuchtte Hamilton via de boordradio.

De drievoudig wereldkampioen verloor kostbare seconden achter Verstappen en besefte dat de race hem uit handen glipte. Een rode stier zorgde zo voor de overwinning van een steigerend paard.

Geen cadeau

Toch zou het niet terecht zijn de eerste Ferrari-zege als een cadeau te beschouwen. Opvallend was dat Hamilton in de beginfase van de race niet in staat was een serieus gat te slaan met Vettel. Dat was een beeld dat we lang niet hadden gezien. En in Bahrein won Vettel op eigen kracht. Viervoudig- en drievoudig wereldkampioen Vettel en Hamilton lijken aan elkaar gewaagd. Aan Hamilton de taak in Sotsji de gelijkmaker scoren: 2-2.