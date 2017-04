Clippers langszij bij Utah, Celtics door in NBA-play-offs

De Los Angeles Clippers hebben in de eerste ronde van de play-offs in de NBA (Western Conference) een zevende en beslissende wedstrijd afgedwongen tegen Utah Jazz.

Mede dankzij een ontketende Chris Paul (29 punten en 8 assists) wonnen de Clippers met 98-93. De stand is nu 3-3 in een best-of-seven-serie. Zondag is Los Angeles gastheer. De winnaar ontmoet titelfavoriet Golden State Warriors.