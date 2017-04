De sport van zaterdag bij de NOS

Max Verstappen kruipt vandaag in zijn Formule 1-bolide om een zo gunstig mogelijke startpositie te krijgen in de Grand Prix van Rusland.

Tot nog toe verliepen de trainingssessies in Sotsji niet helemaal naar wens voor de Limburger. Aandacht hiervoor in de televisie-uitzendingen, op NOS.nl en op Radio 1 bij Langs de Lijn.

Geen competitievoetbal in Nederland vanwege de bekerfinale die morgen op de rol staat. In de Spaanse competitie wordt wel gespeeld, Barcelona en Real Madrid komen in actie. De derby Espanyol-FC Barcelona is in samenvatting te zien in de late uitzending van Studio Sport om 23.30 uur op NPO 1.

Paardensport en boksen

De springruiters kunnen veel geld verdienen in de Global Tour Shanghai. Voor de winnaar ligt 500.000 euro klaar. De wedstrijd begint om 16.00 uur. Een samenvatting is te zien in de avonduitzendingen.

En de boksliefhebbers komen laat in de avond aan hun trekken met het wereldtitelgevecht der zwaargewichten. Vladimir Klitsjko en Anthony Joshua betreden de ring in de Wembley-arena. Een verslag daarvan kunt u lezen op NOS.nl.