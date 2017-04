Trump wil verbod boringen poolgebied VS terugdraaien

President Trump wil het verbod op het boren naar olie en gas in de noordelijke wateren van de VS terugdraaien. Hij heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven om met een plan te komen hoe de gas- en olievelden in het poolgebied bij Alaska en het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan toch kunnen worden ontgonnen.

President Obama heeft het boren in de regio in december, vlak voor hij afzwaaide, verboden. Obama zei toen dat het verbod permanent was. President Trump hoopt dat hij het toch ongedaan kan maken.

Kosten

Trump wil graag inzetten op het gebruik van fossiele energiereserves uit de zeebodem. Volgens hem heeft het verbod grote economische gevolgen. Als er weer geboord kan worden levert dat mogelijk duizenden banen en miljarden dollars op, zegt Trump.

Of dat ook zo is, is de vraag. Het boren naar olie- en gas in poolgebieden is moeilijker en daardoor een stuk duurder dan op andere locaties. Gecombineerd met de lage olieprijs, zorgt dat ervoor dat veel oliebedrijven er op dit moment weinig heil in zien. Zo stopte Shell anderhalf jaar geleden al met de boringen bij Alaska.