Rellen bij demonstraties in Brazilië

Een grote staking in Brazilië is uitgelopen op rellen. Een demonstratie in Rio de Janeiro begon vreedzaam, maar liep later uit de hand.

Duizenden mensen demonstreerden tegen bezuinigingen door de regering. Kleine groepen gooiden daarna ruiten in bij banken, richtten barricades op en staken minstens acht bussen in brand. De politie schoot op de relschoppers met rubberkogels en traangas.

Flitsgranaten

Ook in de stad São Paulo waren ongeregeldheden. Een groep demonstranten probeerde daar naar het privéhuis van president Michel Temer te gaan. Ze werden door de politie tegengehouden, ook hier met inzet van rubberkogels en van flitsgranaten.

Tijdens hun terugtocht gooiden de demonstranten met stenen, stichtten zij brandjes en gooiden zij betonblokken op straat.

Economie in het slop

De staking heeft grote delen van het openbare leven platgelegd. In onder meer São Paulo, de hoofdstad Brasilia en Belo Horizonte reden er geen metro's. Volgens de vakbond Forca Sindical deden zo'n veertig miljoen mensen aan met de staking.

Brazilië kampt al een paar jaar met een recessie. De werkloosheid is opgelopen naar bijna 14 procent. De regering heeft plannen om onder meer de pensioenleeftijd te verhogen tot 65 jaar voor mannen, en 62 voor vrouwen.