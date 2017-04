'Politie bood De Telegraaf zwijgdeal aan'

De Nationale Politie heeft De Telegraaf gevraagd niet te schrijven dat de krant foutief geïnformeerd werd door het korps. Dat meldt de krant zelf. In ruil werd ander nieuws en een interview met korpschef Erik Akerboom beloofd.

De Telegraaf had bij de Nationale Politie cijfers opgevraagd over criminaliteit door asielzoekers. Juristen van de politie antwoordden dat die niet wordt bijgehouden. Dat bleek niet de kloppen. De politie heeft de krant toen gevraagd niet te schrijven over het foutief informeren.

De krant schreef gisteren toch dat verschillende eenheden van de politie wel cijfers over asielcriminaliteit bijhouden. Die wil de politie niet openbaar maken, meldt de krant. Het zou het opsporingsbelang schaden.

De korpsleiding heeft inmiddels laten weten het verzoek van de Telegraaf opnieuw gaat bekijken.