'Het was een sprookje, compleet met lakeien'

De 150 gasten waanden zich in een sprookje toen ze aanschoven aan de dis in het Paleis op de Dam. "Wel zestig lakeien", telde Bastian Stroucken tijdens de "sfeervolle, prettige ontmoeting" met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Willem-Alexander organiseerde een speciaal verjaardagsdiner voor 150 mensen die net als hijzelf op 27 april jarig waren, en een kroonjaar vierden.

Gouden bestek

Stroucken vertelde over het verjaardagsdiner met het koninklijk paar in Met het Oog op Morgen, met zijn smoking nog aan. Hij had speciaal een nieuwe gekocht voor de bijzondere avond. "In één woord fantastisch. De entourage maakt natuurlijk de avond. Het paleis, gouden bestek, met vier mooie glazen per couvert."

Ruud Engelbert had een mooie plek aan de grote tafel, dicht bij de koning. "Heel chic, echt de protocollen van een staatsbanket."

Het koninklijk paar feliciteerde iedereen bij binnenkomst al persoonlijk. Tijdens het diner was er een strak programma, en was het koninklijk paar net als de andere gasten aan hun plaats gebonden.

Een heel gewoon persoon

Later op de avond was er gelegenheid om met de koning te spreken. "Over van alles en nog wat, heel leuk. Een heel gewoon persoon, hij mengde zich mooi in de groep. Onvergetelijk."

De twee gasten kijken terug op een heel bijzondere avond, maar noemen het niet 'het moment van hun leven'. De 'usfie', de gezamenlijk selfie van alle gasten, koesteren ze als een leuke herinnering.

Engelbert had de koning graag terug willen uitnodigen op zijn eigen verjaardag. "Maar dat is er niet van gekomen."