Duitse piloten mogen weer alleen in cockpit zitten

Duitse piloten mogen vanaf juni weer alleen in hun cockpit zitten. De luchtvaartautoriteiten in Duitsland schaffen de regel af dat er altijd twee personen aanwezig moeten zijn.

De regel werd ingevoerd na de crash met een toestel van Germanwings in maart 2015. Toen pleegde de copiloot zelfmoord door het vliegtuig met opzet tegen een berg te laten vliegen. Hij deed dat toen de gezagvoerder naar de wc was. Bij de crash kwamen 150 mensen om het leven.

Gevaarlijker

De regel wordt nu weer afgeschaft, omdat hij volgens onderzoek niet bijdraagt aan de veiligheid. Sterker nog: door de maatregel moest de deur van de cockpit vaker open en dat bracht het risico met zich mee dat onbevoegden de cockpit binnengingen. Dat risico weegt zwaarder dan het onwaarschijnlijke scenario van een piloot die zelfmoord wil plegen, zeggen de autoriteiten.

Andere maatregelen die na de crash zijn genomen, zoals strengere psychologische tests voor piloten, blijven wel in stand.

Schijnmaatregel

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) noemde het twee-mensen-in-de-cockpit-principe eerder al een schijnmaatregel.

"Kan iemand anders die in de cockpit komt zitten en die geen piloot is en niet getraind is, beoordelen hoe een piloot reageert in het geval van een noodsituatie?", vroeg vice-voorzitter Van der Hudding zich vorig jaar af. "Hoe kan diegene zien of iemand bezig is zelfmoord te plegen of juist probeert het vliegtuig onder controle te krijgen?"

Niet alleen Duitse maatschappijen, maar ook bijvoorbeeld KLM voerde het principe in na de crash van het Germanwings-toestel. Het is niet duidelijk of KLM het nog steeds toepast.