Waterpolosters UZSC op voorsprong in titelstrijd

De waterpolosters van UZSC zijn in de play-offs om het landskampioenschap op een 1-0 voorsprong gekomen.

In Utrecht werd Polar Bears met 10-9 verslagen.

UZSC ontstond in 1945 toen UZC en Star fuseerden. Sindsdien werd de titel nooit veroverd, wat UZC in 1942 wel lukte. UZSC won dit jaar wel de beker. De erelijst van Polar Bears is een stuk langer. Vijf keer werd die club kampioen en viermaal werd de beker veroverd. De laatste prijs dateert echter alweer van 2010.

In zwembad de Krommerijn nam UZSC in de tweede periode een kleine voorsprong en hield die vast. Sonja Schroder scoorde drie keer voor de thuisclub. Brigit Mulder deed dat voor Polar Bears. Zaterdag kan in Ede de beslissing vallen. Wint UZSC die wedstrijd niet, dan volgt zondag in Utrecht de beslissende derde wedstrijd.